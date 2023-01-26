عمر كمال يجهز أغنية جديدة في عيد الحب مع شيماء المغربي

كشف المطرب عمر كمال عن تحضيره لأغنية جديدة مع المطربة شيماء مغربي، تمهيداً لطرحها في عيد الحب.

ونشر عمر كمال صورة تجمعه بـ شيماء مغربي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله «عملنا إنتي قلبي وربنا، ونجحت بيكم، استنوا أغنية عيد الحب، إن شاء الله تعجبكم».

عمر كمال يتكتم على تفاصيل أغنيته الجديدة

ولم يكشف عمر كمال أي تفاصيل عن أغنيته الجديدة، حيث يفرض سياجاً من السرية عليها كي تكون مفاجأة لجمهوره يوم 14 فبراير المقبل، إذ من المقرر أن يطرحها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

وأحيا عمر كمال حفلين غنائيين بمدينة تورنتو بكندا يومي الجمعة والسبت الماضيين، وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية الموجودة هناك.

عمر كمال ينشر فيديوهات من حفليه بكندا

وشارك عمر كمال متابعيه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة من الحفلين، حيث قدم فيهما عدداً من أبرز أغنياته، منها «إنتي قلبي وربنا، خلينا سهرانين، ضيعنا»، وغيرهم من الأغنيات التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجاليات العربية.