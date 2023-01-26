ارتفاع ضحايا تصادم سيارتي نقل في المنيا إلى 4 سيدات.. من قرية واحدة

تكثف سلطات الأمن في محافظة المنيا جهودها لضبط سيارة نقل اصطدمت بأخرى ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي جنوب قرية بلنصوره بمركز أبوقرقاص، حيث ارتفع عدد الضحايا لـ4 سيدات بعد وفاة مصابة أثناء تلقي العلاج.

حادث تصادم بالصحراوي الغربي

وكان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل، وأخرى نقل، فرت هاربة، على الطريق الصحراوي الغربي جنوب مدخل قرية بلنصوره في مركز أبوقرقاص.

مصرع 4 سيدات من قرية واحدة

وتبين أن السيارة النقل اصطدمت بأخرى ربع نقل من الخلف، مما أسفر عن مصرع كل من ياسمين رضا محمد، وندى محمد عيد، ودينا شعبان إبراهيم، وياسمين نشأت محمد، ويقيمن في قرية دمشاو هاشم التابعة لمركز المنيا.

كما أصيب في الحادث 4 عاملات ويقمن في نفس القرية، وهن فرحة خلف محمود، وشقيقتها ورده، ويسرية أبو بكر، وملك ناصر، وتم نقلهن إلى المستشفى العام لتلقي العلاج حيث تنوعت إصابتهن بين كسور وسحجات وكدمات، واشتباه ارتجاج، وتقرر خروجهن جميعا بعد تماثلهن للشفاء عدا الأولى مازالت تحت الملاحظة.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وأفادت التحريات الأوليه وقوعه بسبب السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي السيارة الربع نقل تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثث وطلبت سرعة تحديد وضبط السيارة الهاربة وقائدها.