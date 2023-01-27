أوكرانيا تطلق 288 صاروخا وقذيفة مدفعية على مدينة «دونيتسك»

تشهد الأزمة الأوكرانية، المستمرة منذ عام، تطورات متلاحقة سواء ميدانية، أوسياسة، ونرصد أهم الاحداث التي شهدتها الساحة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأصيب شخصين اثنيين بينهما طفل جراء إطلاق القوات الأوكرانية، 288 صاروخا وقذيفة مدفعية، على مدينة «دونيتسك» وضواحيها خلال الـ24 ساعة الماضية

أضرار بـ6 مباني سكنية جراء القصف الأوكراني على «دونيتسك»

كما أسفر القصف الأوكراني على مدينة «دونيتسك» وضواحيها عن إلحاق أضرارا بـ6 مباني سكنية و6 مرافق بنى تحتية

بدوره، قال رئيس حركة «نحن مع روسيا»، عضو إدارة «مقاطعة زابوريجيا»، فلاديمير روجوف، إن الوضع في محطة «زابوريجيا» الكهرذرية طبيعي،ومستوى الإشعاع طبيعي، مؤكدا أن تصريح «وكالة الطاقة الذرية» حول انفجارات قوية بالمنطقة، غير صحيحة.

وفي الولايات المتحدة، أوضحت وزارة الدفاع «البنتاجون»، أن من الصعب على الأوكرانيين استخدام وصيانة «دبابات أبرامز» الأمريكية، نظرا للبنية التحتية التي تتطلبها.

وأمس الأول الأربعاء، كشفت مصادر أمريكية، إن «واشنطن» تخطط ، للإعلان عن نقل حوالي 30 دبابة «أبرامز إم 1» إلى أوكرانيا.

عقوبات على 5 كيانات وفردا واحدا مرتبطين بمجموعة «فاجنر» الروسية

وفي وقت سابق، فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، عقوبات على 5 كيانات وفردا واحدا مرتبطين بمجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة ومؤسسها يفجيني بريجوزين، و 9 أفراد و14 كيانًا من الحكومة الروسية

وأضافت الخارجية الأمريكية، يختين وطائرة واحدة كممتلكات محظورة تشملها العقوبات الجديدة، فيما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 8 أفراد و16 كيانًا و4 طائرات روسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الروسية على لسان، نائب الوزير سيرجي ريابكوف، إلى أن نتيجة التصرفات الأمريكية، صارت قضية الحد من التسلح رهينة للتدهور العميق الشامل للعلاقات بين «موسكو» و «واشنطن»، مضيفا أن لاستئناف الحوار مع الجانب الأمريكي حول الحد من التسلح، من الضروري الاتفاق على مبادئ التعايش التي تقلل من احتمالات نشوب النزاع.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، إن كان من الضروري فرض عقوبات قاسية ضد «موسكو» في عام 2014، مضيفا في حديث لقناة «رادا» الأوكرانية، إن مفاوضات «رباعية النورماندي» حول التسوية في أوكرانيا، كانت محاكاة دبلوماسية.

زيجارتو: مقتل مجريين يعيشون في «زاكارباتيا» غرب أوكرانيا

سياسيا، قالت المجر، إن «بودابست» المجر وشعبها يدفعون ثمنا باهظا في الأزمة الأوكرانية، وحثت السلطات على لسان وزير خارجيتها بيتر زيجارتو، خلال كلمة أمام «مجلس الأمن الدولي»، القوى العظمى على بدء محادثات سلام في أوكرانيا بدلا من إرسال المزيد من الأسلحة لإطالة أمد الأزمة.

وأشار زيجارتو، إلى مقتل المجريين الذين يعيشون في «زاكارباتيا» الواقعة غرب أوكرانيا، والذين تم تجنيدهم في الجيش الأوكراني يموتون.

اقتصاديا، يدرس «صندوق النقد الدولي»، تمويل «كييف» بحزمة مساعدات بقيمة 16 مليار دولار، وتتضمن خطة المؤسسة المالية، تغييرات في قواعد الإقراض الخاصة بالصندوق.

«صندوق النقد» سيوفر ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار لـ«كييف»

وسيوفر برنامج «صندوق النقد الدولي»، يمتد لـ3 أو 4 سنوات ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار في السنة الأولى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الخطة بحلول نهاية مارس المقبل، في حال الموافقة، وفاق لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.

ويعتمد تحويل الأموال على موافقة الدول الأعضاء في مجموعة السبع «الولايات المتحدة الأمريكية-المملكة المتحدة-ألمانيا-فرنسا-إيطاليا - اليابان - كندا» وكذلك على دائني «كييف»، مما يضمن قدرة البلاد على تحمل الديون