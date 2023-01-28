إعلان حالة تأهب جوي في عدد من المناطق الأوكرانية

أعلنت وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، حالة تأهب جوي في عدد من مناطق البلاد، بينها «بولتافا» و«دنيبروبتروفسك» وفي الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» بـ«مقاطعة زابوريجيا»، التي أعلنت «موسكو» في 2022، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» عل إثر استفتاء.

من جانبه، وصف مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك «تويتر»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خلال نقاش مع العديد من متابعيه حول الأزمة الأوكرانية وقرار الغرب تزويد «كييف» بالدبابات، بالفساد الحقيقي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.