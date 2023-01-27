أوكرانيا تستلم 60 دبابة بولندية من طراز «بي تي 91 - تواردي»

قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن أوكرانيا تستلم 60 دبابة قتالية بولندية من طراز «بي تي 91 - تواردي» بجانب دبابات «ليوبارد 2» الألمانية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وأعلن نائب وزير الدفاع الوطني البولندي، فويتسيخ سكوركيفيتش، أن ألمانيا استعدت لنقل نحو 14 دبابة «ليوبارد 2» من مخزون القوات المسلحة الألمانية كييف خلال نهاية شهر مارس.

الولايات المتحدة ستنقل 31 دبابة «أبرامز»

وذكرت 3 دول أخرى عن تصدير دبابات إلى أوكرانيا، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأول، عن عزمها أيضاً لنقل نحو 31 دبابة أمريكية من طراز «أبرامز».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارتا الدفاع في النرويج وسلوفاكيا عن عزمها أيضا لنقل دبابات إلى أوكرانيا، وكذلك إلى بريطانيا وفرنسا وبولندا.

السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو ستدمر الدبابات الأمريكية

تحدث السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرجي نيتشايف، أن قرار بلين لإرسال الدبابات إلى كييف أمراً خطير للغاية وينقل للصراع إلى أعلى مستوى مع روسيا.

وقال السفير الروسي لدي واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن القوات الروسية ستدمر دبابات أمريكيا «أبرامز» وكافة المعدات الأخرى التي سيوفرها حلف الشمال الأطلسي «الناتو» لأوكرانيا.