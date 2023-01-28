تحويلات مرورية في 3 مناطق بالقاهرة لاستكمال خطوط الغاز الطبيعي

أعلنت وزارة الداخلية تحويلات مرورية جديدة بسبب استكمال أعمال خطوط الغاز الطبيعي بمناطق «الجبلاية – الجزيرة – حسن صبري» بمحافظة القاهرة.

وقالت الوزارة إنه سيجري تنفيذ الأعمال على مرحلتين على النحو التالي:

غلق بعض مخارج الكباري والشوارع

المرحلة الأولى يوم السبت الموافق 2023/1/28 على النحو التالى: غلق مخرج كوبرى 15 مايو القادم من الجيزة اتجاه الجبلاية لمدة ساعة بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة 1 صباحًا، وغلق شارع الجبلاية من تقاطعه مع شارع صلاح الدين لمدة ساعتين بدايةً من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 3 صباحاً، وغلق شارع الجزيرة من أمام نقطة شرطة الجزيرة من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

استقطاع حارة مرورية من الجانب الأيسر لشارع الجزيرة

أما المرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 2023/1/29 على النحو التالي: استقطاع حارة مرورية من الجانب الأيسر لشارع الجزيرة بجوار سور نادى الجزيرة وغلق شارع الجزيرة من أمام نقطة شرطة الجزيرة وتحويل حركة المركبات يميناً اتجاه شارع حسن صبري؛ فيساراً إلى شارع بهاء الدين قراقوش فشارع الجبلاية مرة أخرى، وذلك من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة الـ 6 صباحًا.