عاجل.. اعرف التحويلات المرورية بعد غلق كوبري الملك فيصل لمدة 48 ساعة

خلال اليومين الماضيين، أعلنت الإدارة العامة للمرو غلق كوبري الملك فيصل لمدة 48 ساعة، في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة وشارع السودان، بداية من يوم السبت الموافق 21 يناير حتى غدا الأحد، من الساعة 2 صباحا حتى 5 صباحا فقط، وذلك في إطار الأعمال الإنشائية لمحور الفريق كمال عامر.

ويتساءل بعض المواطنين عن التحويلا المرورية البديلة لكوبري فيصل بعد إعلان الغلق، ولذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية التحويلات المرورية بعد غلق كوبري الملك فيصل.

غلق كوبري الملك فيصل.. التحويلات المرورية

التحويلات المرورية لكوبري الملك فيصل بعد الغلق، كشفت عنها إدارة المرور لإعلام المواطنين قائدي السيارات التحويلات المرورية البديلة، وهي كالتالي:

-عند حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام، وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير والسير يمينا بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان، وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يمينا بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع براده، وصولاً لشارع الأهرام والسير يمينا بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير والسير يمينا بشارع سيد أبو الخير وصولا حتى شارع الملك فيصل.