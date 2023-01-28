«موسكو»: ملتزمون بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

أكدت «موسكو»، اليوم السبت، التزام روسيا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي نصت على وجود 5 قوى نووية فقط، داعية جميع الأطراف المعنية بالوضع حول «شبه الجزيرة الكورية» إلى التركيز على منع حدوث صدام نووي شمال شرق آسيا.

ريابكوف: يجب تركيز الجهود على تجنب حدوث مواجهة نووية مفتوحة

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في مقابلة مع وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن يجب تركيز جهود جميع الأطراف المعنية على تجنب حدوث مواجهة نووية مفتوحة في شمال شرق آسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، أوضحت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، إن مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية إليزابيث سالمون، ستزور «سول»، الأسبوع المقبل، لحضور مؤتمر حول حقوق الإنسان في «بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«سول» ستدفع باتجاه تطبيع العلاقات مع «بيونج يانج»

وكانت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، قالت أمس الجمعة، إن «سول» ستدفع باتجاه تطبيع العلاقات بين الكوريتين في 2023 من خلال السعي لإجراء اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع «بيونج يانج» بما في ذلك دعم التبادلات المدنية

وضعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، في تقرير إلى الرئيس «يون سيوك-يول» حول المهام الرئيسية لعام 2023، 7 أهداف سياسية رئيسية تركز على تحسين العلاقات الفاترة مع كوريا الشمالية وتمهيد الطريق للوحدة، من بينها وضع مخطط جديد متوسط و بعيد المدى حول الوحدة، يسمى مبدئيا «مبادرة المستقبل الجديد حول التوحيد».

وستنشر وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، تقريرها السنوي عن سجلات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للمرة الأولى في مارس المقبل، باللغتين الكورية والإنجليزية.