باحث بالشؤون الآسيوية لـ قناة القاهرة الإخبارية: كوريا الجنوبية تستشعر خطر «جارتها»

قال سامر خير أحمد، الباحث في الشؤون الآسيوية، إن كوريا الشمالية زادت من تجاربها في إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف خير خلال ظهوره عبر «سكايب»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن كوريا الشمالية أطلقت 70 صاروخا، بين قصيرة المدى ومتوسطة المدى، بينها صاروخ كان في شهر نوفمبر الماضي، وقيل إنه صاروخ عابر للقارات، ويمكن أن يضرب الولايات المتحدة.

كوريا الجنوبية تستشعر الخطر

وتابع، أن كوريا الجنوبية بدأت تستشعر بالخطر بعد التطور الكبير الذي تشهده كوريا الشمالية في تصنيع الأسلحة، لأن كوريا الشمالية زادت من قدراتها العسكرية في الفترة الأخيرة.

أزمة كوريا الجنوبية

وأوضح أن كوريا الجنوبية حدثت بها أزمة سياسية كبرى، بعد وصول 5 مسيرات من كوريا الشمالية إلى الجنوبية وفشلت الدفاعات الكورية الجنوبية في التصدي لها حينها، ما أحدث أزمة.

واستكمل أن زعيم كوريا الشمالية يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنع نسخة أخرى من حلف الناتو، من خلال التحالفات التي تقوم بها، ومن بينها تقربها من كوريا الجنوبية في الفترة الأخيرة، وذلك في صالح موقفها في الصراع بين الصين وتايوان.