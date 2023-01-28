9 معلومات عن سلاح روسيا الجديد: إنسان آلي يصطاد الدبابات الأوكرانية

تمكنت أوكرانيا مؤخرًا من الحصول على دبابات من ألمانيا لاستخدامها في ضد روسيا، إذ تعتبر مرحلة إمداد كييف، بالدبابات مرحلة متقدمة من دعم الغرب لها.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن دميتري روجوزين المدير العام السابق لشركة «روس كوسموس»، تفاصيل استعدادات روسيا لمواجهة الدبابات الألمانية الجديدة.

وكشف «روجوزين» عن سلاح جديد ظهر على الساحة العسكرية الروسية يمكنه تدمير الدبابات الألمانية.

أبرز المعلومات حول السلاح الروسي الجديد

1- عبارة عن روبوت على شكل عربة مدرعة.

2- يمكنه ضرب المعدات الأوكرانية تلقائيًا.

3- يمكنه استهداف الدبابات الأوكرانية بما فيها دبابات أبرامز وليوبارد.

4- النسخة القتالية من روبوت «ماركر» تحتوي على كتالوج إلكتروني في نظام التحكم مع صور للأهداف يقوم بمطابقتها ضمن النطاق المرئي.

5- يستخدم الروبوت الأشعة تحت الحمراء.

6- يمكن للروبوت تحديد معدات العدو تلقائيًا.

7- بمجرد تسليم شحنات دبابات أبرامز وليوبارد لأوكرانيا سيتلقى الروبوت صورة إلكترونية مناسبة.

8- سيكون الروبوت قادرا على اكتشاف وضرب الدبابات تلقائيًا.

9- يستخدم الروبوت الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.