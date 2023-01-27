قناة القاهرة الإخبارية: الصحف اللبنانية تصف 25 يناير باليوم الأسود

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، أبرز ما جاء في الصحف اللبنانية على مدار الأيام الماضية، وقال «سنجاب»، خلال ظهوره في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن الصحف اللبنانية وصفت يوم الـ 25 من يناير الماضي بأنه 25 يناير الأسود، وذلك بعدما أطلق النائب العام اللبناني سراح كل الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت.

انقسام كبير في لبنان

وأضاف، أن القرار أثار جدلا واسعا وانقساما كبيرا في لبنان، وخاصة في الأوساط السياسية وأيضا القضائية، بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، وتابع، أن أهالي المفرج عنهم كانوا أول من رحبوا بالطبع بقرار الإفراج عن جميع الموقوفين، وأيضا هناك عدد من الأحزاب السياسية التي رحبت بالقرار.

غضب الأهالي

وأردف، أنه على الجانب الآخر، أثار القرار غضب أهالي ضحايا الحادث، وعدد من قوى وأحزاب المعارضة، الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام منزل النائب العام اللبناني، وأمام قصر العدل في العاصمة بيروت.