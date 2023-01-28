إعادة فتح ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إعادة فتح ميناء نوبيع البحري عقب تحسن الأحوال الجوية اليوم، حيث يشهد الطقس استقرارا خلال ساعات النهار والأجواء دافئة، خاصة في مدينة شرم الشيخ والتي تشتهر بارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

تحسن الأحوال الجوية

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة تعرضت إلى رياح شمالية وشمالية غربية أمس، أسفرت عن غلق ميناء نويبع البحري الواقع علي خليج العقبة، وجرى إيقاف حركة العمل بين نويبع والعقبة لحين تحسن حالة الطقس.

إعادة فتح ميناء نويبع

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن هيئة مواني البحر الأحمر قررت إعادة فتح ميناء نويبع البحري الذي يربط بين مصر وميناء العقبة الأردني، بعد إغلاق استمر 8 ساعات تقريبا، حيث جرى إيقاف الحركة من وإلى ميناء نويبع تنفيذا لتوجيهات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح أن هيئة مواني البحر الأحمر قررت إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء مساء أمس الجمعة الساعة 10 تقريبا، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح واضطراب حالة البحر.

ارتفاع درجات الحرارة

وأكد «فودة»، أن حالة الطقس بمحافظة جنوب سيناء تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة صباح اليوم السبت، وسجلت 5 مدن درجة حرارة 18 مئوية، وهي شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا والطور، وسرعة الرياح تتراوح بين 5 و20 عقدة في الساعة، والرياح شمالية وشمالية غربية خفيفة، تتسبب في هبوب عواصف ترابية على بعض الطرق.