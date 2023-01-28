فيديو مقتل شاب من أصول أفريقية يُعيد قانون إصلاح الشرطة للواجهة في أمريكا

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اعتزامه توجيه الدعوة إلى الكونجرس لاعتماد مشروع قانون يدعو لإصلاحات واسعة النطاق في أجهزة الشرطة، في أعقاب نشر الشرطة الأمريكية في ولاية تينيسي مقاطع فيديو تظهر قيام عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب والتعذيب على مواطن من أصول أفريقية، ما أسفر عن وفاته متأثراً بإصابته.

وعبَّر رئيس الولايات المتحدة عن شعوره بالصدمة، عقب مشاهدة الفيديو، الذي يظهر واقعة الاعتداء على شاب يُدعى «تاير نيكولز»، الذي كان يبلغ من العمر 29 عاما، في أحد الشوارع بمدينة «ممفيس»، وقال إن «أرواح الأبرياء وصورة الولايات المتحدة، كدولة للنظام والقانون، أصبحت على المحك».

وبينما دعا «بايدن» إلى إجراء «تحقيق سريع وكامل وشفاف في هذه المأساة»، قال إنه سيطلب من الكونجرس سرعة اعتماد قانون إصلاح أجهزة الشرطة، وهو القانون الذي يُطلق عليه اسم «جورج فلويد»، الذي قُتل على أيدي عدد من عناصر الشرطة، في ولاية مينيسوتا، في عام 2020.

ونشرت الشرطة الأمريكية في مدينة ممفيس، أكبر مدن ولاية تينيسي، صباح اليوم السبت، مقاطع فيديو تظهر عدد من أفراد الشرطة يقومون بالتعدي بالضرب على مواطن من أصل أفريقي، وصعقه بالكهرباء، ما أسفر عن وفاته، في واقعة أثارت حالة من الغضب بسبب ما يصفها البعض «ممارسات عنصرية».

ترجع الواقعة إلى يوم 7 يناير الجاري، عندما حاول عدد من أفراد الشرطة إلقاء القبض على شاب يُدعى «تاير نيكولز»، يبلغ من العمر 29 سنة، بسبب ارتكابه مخالفة مرورية، حيث ركل بعضهم الشاب وضربه عدة مرات، كما صعقه أحدهم باستخدام صاعق كهربائي.

وفاة الشاب «تاير نيكولز» بعد 3 أيام

وتظهر مقاطع مصورة، التقطتها كاميرات مراقبة الشوارع في مدينة ممفيس، أفراد الشرطة أثناء تعديهم على الشاب «نيكولز»، الذي كان يصرخ نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، تحت حراسة الشرطة، إلا أنه لفظ أنفاسه بعد 3 أيام من الواقعة، متأثراً بإصابته.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقاً في الواقعة، التي وصفتها بـ«المروعة»، وفق ما نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، ووجَّهت اتهامات إلى 5 من عناصر الشرطة، وجميعهم من أصول أفريقية، منها تهمة «القتل من الدرجة الثانية»، وتم إقالتهم من وظائفهم والتحفظ عليهم رهن التحقيق.

قضية «جورج فلويد» تعود للأذهان

وأعادت الواقعة إلى الأذهان قضية «جورج فلويد»، وهو أيضاً أمريكي من أصول أفريقية، لفظ أنفاسه نتيجة تعرضه للتعذيب على أيدي عدد من عناصر الشرطة في مدينة مينيابوليس، في ولاية مينيسوتا، في 25 مايو 2020، والتي أدت إلى اضطرابات واسعة في عدد من الولايات الأمريكية.

وتجمع العشرات، غالبيتهم من أصول أفريقية، في حديقة الشهداء، بوسط مدينة ممفيس، وأغلقوا عدداً من الشوارع، ورددوا هتافات منها «لا عدالة لا سلام»، كما رددوا اسم «تاير نيكولز»، فيما شهد ميدان «تايمز سكوير»، في مدينة نيويورك، احتجاجات مماثلة، طالبت بـ«وضع حد لإرهاب الشرطة».

بايدن يعرب عن شعوره بالألم والغضب

وبينما أعادت قضية «نيكولز» الجدل حول «الممارسات العنصرية» للشرطة في الولايات المتحدة، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بألم وغضب شديدين، وقال: «إنني أنضم إلى أسرة تاير في الدعوة إلى الاحتجاج السلمي، الغضب مفهوم، لكن العنف غير مقبول أبداً».

وفي مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، دعت «روفون ويلز»، والدة الشاب «تاير نيكولز»، إلى التزام الهدوء، لكنها توجهت إلى أفراد الشرطة الذين تعدوا على ابنها بالضرب حتى الموت، قائلةً: «لقد تسببتم بالعار لعائلاتكم بفعلتكم هذه»، على حد تعبيرها.