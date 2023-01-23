حبس سائق «توك توك» متهم بفقأ عين عامل في العمرانية 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على عامل وفقأ عينه بزجاجة بسبب خلافات بينهما، وجرى نقل المصاب إلى القصر العيني وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس الواقعة، عندما تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة، بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين، وقيام أحدهما بفقع عين الآخر، وإحداث إصابته.

وتبين أن الواقعة بين «فؤاد» 36 سنة عامل وبين المتهمين «صبري.ر» 42 سنة عامل وابنيه «زياد» 19 سنة سائق توكتوك، وقام خلالها الأخير بكسر زجاجة ملقاة بالأرض وفقع عين المجني عليه، ما أدى إلى انفجار قرنيته.

نقل المصاب إلى القصر العيني، وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.

العقوبة القانونية للمتهمين

عقب المحامي أيمن محفوظ على جريمة الإصابة العمد، بأنه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.