7 سلع لا تقبل المحال استبدالها أو استرجاعها.. أبرزها فساتين الزفاف والمجوهرات

يقر قانون حماية المستهلك أحقية المواطن في استبدال السلعة التي قام بشرائها أو إعادتها للمحل مرة أخرى مع استرداد كامل قيمتها النقدية، دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء المدون في الفاتورة، إلا أن القانون يستثنى بعض السلع من أحقية المواطن في استبدالها واسترجاعها.

7 سلع لا يجوز استبدالها واسترجاعها

وينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق استبدال أو إعادة السلع التالية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء.

2- إذا كانت السلع الإستهلاكية قابلة للتلف السريع.

3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4- إذا كانت من السلع التي تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6 - إذا كانت السلعة من الحُلي والمجوهرات وما في حكمها.

7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

وتراقب الحملات التفتيشة لجهاز حماية المستهلك حاليا موسم التخفيضات الموسمية في الأوكازيون الصيفي 2022 والذي انطلق يوم 8 أغسطس الجاري ويستمر لمدة شهر كامل حتى بداية سبتمبر المقبل بناء على قرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد فترة انطلاق الأوكازيون.

ونوهت وزارة التموين إلى أن من حق المواطن الاتصال بأرقام الشكاوى الحكومية حال تضرره من عمليات البيع والشراء على الأرقام التالية:

1- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

2- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.