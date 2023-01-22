محلل سياسي: الدولة المصرية تواجه الشائعات بشكل علمي

أوضح أحمد رفعت، المحلل السياسي، جهود الدولة في رصد الشائعات ودورها في معركة الوعي، وتحصين المواطنين، مشددًا على أن الشائعات جزء من الجيل الرابع، والإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للغاية من أجل مواجهة نشر الشائعات، والتعامل معها ومكافحتها بشكل علمي ومدروس.

الشائعات مكون رئيسي لحروب الجيل الرابع

وقال رفعت، خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، إن الشائعات مكون رئيسي من مكونات حروب الجيل الرابع، ومن أهم العوامل التي تعتمد عليها؛ لذا وجب مواجهتها.