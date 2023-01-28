التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه بجرعة دواء زائدة عن طريق الخطأ بسوهاج

صرحت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج بدفن جثمان طالب لقي مصرعه إثر تناوله جرعة زائدة من علاج الصرع، وتسليم جثمانه لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة بمستشفى سوهاج الجامعي الذي استقبل الطالب «محمود ع» في حالة إعياء إثر تناوله جرعة زائدة من الدواء، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

إخطار بمصرع طالب ثانوي

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد وصول المدعو «محمود ع ا ع»، 17 عاما، طالب بالمرحلة الثانوية لمستشفى سوهاج الجامعي، مقيم بمركز سوهاج، مصابا بحالة إعياء وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وادعاء تناول مادة غير معلومة، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

تناول الدواء بالخطأ

وأفاد شقيقه «أحمد ع ا ع »، 22 عاما، عامل، خلال التحقيقات، بأن شقيقه يعاني من مرض الصراع منذ سنوات، وتناول جرعة زائدة من العلاج الخاص به عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.