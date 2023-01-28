التحقيقات: شقة الطفل المتحلل على السرير بعين شمس لم تتعرض للسرقة

أجرت جهات التحقيق معاينة لشقة أسرة الطفل «محمود»، البالغ من العمر 16 سنة، لبيان أسباب وفاته بعد العثور علي جثمانه في حالة تحلل داخل شقة أسرته في منطقة عين شمس، وبينت معاينة النيابة أن نوافذ الشقة سليمة، ولم تظهر عليها آثار عنف ما يؤكد أن الشقة لم تتعرض لأي سرقة وقت وجود الطفل بمفرده لمدة 7 أيام.

تقرير الصفة التشريحية

وبحسب التحقيقات أن المعاينة التي استمرت قرابة ساعة كاملة مساء أمس لشقة الطفل محمود انتهت إلى أن الطفل لم يتعرض للقتل والعنف الظاهري، وأن لغز الوفاة سوف يكون الحل السرع له من قبل الطب الشرعي بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية للجثمان وبيان سبب وفاته رسميًا.

كواليس وفاة الطفل محمود

أفادت تحقيقات النيابة العامة أن كواليس وفاة الطفل محمود حدثت بعد أن توجه الأب ومعه الأم لقضاء أجازة نصف السنة وتركوا نجلهم البالغ من العمر 16 عامًا بمفرده داخل الشقة، وبعدها تفاجئت بمكالمة هاتفية من الجيران يخبرونها بأن هناك رائحة كريهة تخرج من الشقة، فردت عليهم الأم بأن نجلهم الطفل محمود موجود داخل الشقة، ظل الجيران يطرقون الباب دون رد.

جثة الطفل محمود متحللة على سرير

اضطرت الأم لقطع الأجازة بعد 7 أيام وعادت سريعا مع الأب بعدما تسلل الشك الى قلبها، وبمجرد آن قامت بفتح الباب كانت الصدمة، جثة نجلهم متحللة علي سرير، لم تتوقف صرخات الأم حينما رأت نجلها جثة هامدة وتجمع الأهالى حولها محاولين التخفيف عنها، وتم إبلاغ رجال الشرطة بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيناريوهات وفاة الطفل محمود

كما أن جهات التحقيق بالقاهرة تجرى تحقيقاتها في الواقعة وأمرت بنقل الجثة إلى الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما استبعدت جهات التحقيق وجود شبهة جنائية في الواقعة، مع وجود سيناريوهات لحل لغز سبب الوفاة، وتلك السيناريوهات هي السيناريو الأول فقد يكون بسبب حدوث تسمم، والسيناريو الثاني قد تكون الوفاة بسبب اختناق بالغاز، وكشف السبب الرئيسي سيكون من خلال تشريح جثة الطفل.

وفاة رضيع في القاهرة

فى شهر أكتوبر من العام الماضي 2022، حدثت واقعة مشابهة لوفاة الطفل محمود في القاهرة أيضًا سببت حالة من الحزن الشديد، حينما ترك زوجين طفليهما الرضيع لمدة 9 أيام بدون طعام أو شراب وحيدًا داخل الشقة حتى مات من الجوع، وذلك بسبب خلافات بينهما، حيث قالت الزوجة أن زوجها كان دائم التعدى عليها بالضرب، وأوضح الزوج أن زوجته كان دائمة الطلبات والشكوى.

تركت الزوجة الشقة لزوجها وبداخلها طفلها الرضيع وأخذت نجلها الأكبر وتوجهت الى منزل أسرتها وتوجه الزوج إلى عمله الذى يمكث به لمدة أسبوع، وتركا الطفل وحيدا بالمنزل لمدة تخطت الأسبوع دون طعام ليلقى ربه جوعا.