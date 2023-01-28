انطلاق مبادرة «الشيخ زويد مدينة نظيفة» بمشاركة رموز المجتمع المدني

انطلقت اليوم من مدينة الشيخ زويد، المبادرة المجتمعية «الشيخ زويد مدينة نظيفة»، وذلك بمشاركة أبناء العائلات والقبائل بمدينة الشيخ زويد والقرى المحيطة والجهات المختصة ورعاية محافظة شمال سيناء.

قال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن»، إن الهدف من المبادرة إظهار مدينة الشيخ زويد بالشكل المناسب، ومحو آثار الإرهاب بشكل تام، وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة وشركة العرجاني جروب ورعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

أبناء القبائل يشاركون في المبادرة

وقال الشيخ عبد الله المعني بالمبادرة لـ«الوطن»، إن أبناء القبيلة شاركوا في المبادرة بتنظيف شارع الشيخ زويد العام والشارع الدولي، والعمل على إزالة الركام من الشوارع الرئيسية والفرعية، موضحًا أن العمل مستمر حتى الانتهاء من كامل المناطق بما فيها قرى الجورة وأبو طويلة والظهير والشلاق.

فيما قال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، إن المبادرة مجتمعية وشارك فيها مجلس المدينة بالعمال والحملة، والمعدات، وتم خلال ذلك نقل الرمال من شوارع المدينة، والعمل على طلاء بلدورات الأرصفة، وتشجير الشوارع، وذلك برعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك بعد نجاح مبادرة العريش نظيفة التي استمرت على مدار أسبوع.

تكريم الشباب المشارك والشيوخ

وأكد سعيد عرادة، أن العمل مستمر طوال الأسبوع، ويتم تكريم الشباب المشارك والشيوخ من المجتمع المدني في نهاية عملية التجميل والنظافة التي سوف تصل لجميع المناطق.

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه يبارك عمل المبادرات التطوعية المجتمعية، والتي يتم دعمها بمعدات وأدوات لنشر صورة مضيئة عن سيناء