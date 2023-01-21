انطلاق مبادرة «الشيخ زويد نظيفة» بعد نجاحها في العريش

تقوم شركات النظافة بمشاركة المجتمع المدني، في تفعيل مبادرة «الشيخ زويد نظيفة»، وذلك من خلال تنظيف الشوارع ورفع الركام والمصدات الأسمنتية، بعد فتح جميع الطرق بوسط وجنوب المدينة.

وقال الشيخ طلب أبو ركبة أحد وجهاء المنطقة لـ«الوطن»، إن عملية النظافة وطلاء الأرصفة، هي نفس الحملة التي يقودها نشطاء العمل المجتمعي بمدينة العريش، والتي انطلقت منذ أسبوع، وأن الهدف هو تهيئة المنطقة للتنمية الجديدة بعد فتح الطرق وإعادة الخدمات.

رموز العائلات يشاركون في أعمار المدينة

بدوره قال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، إنه سوف يتم تنظيف ميدان الشيخ زويد، والأربع طرق الرئيسية، منها طريق الجورة والعكور، وطريق وسط المدينة، وطريق البوابة مجلس المدينة وطريق رفح الشرقي.

وأضاف أبو شعيرة، أن المجتمع المدني آثر أن يشارك في حملات النظافة والتجميل من خلال رموز العائلات ومراكز الشباب، برعاية مجلس المدينة والمحافظة.

رفع الرمال من أمام الطريق الرئيسي

وتابع سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان أنه تم رفع الرمال من أمام الطريق الرئيسي، والعمل على فتح جميع الطرق.

وأضاف أن هناك نقلة نوعية كبيرة في التنمية والإعمار بمدينة الشيخ زويد، يشارك فيها الجميع، بما فيهم رموز المجتمع المدني والجهاز التنفيذي للمحافظة، والجهات المختصة الداعمة.