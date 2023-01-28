كاتب صحفي: معرض الكتاب مرتبط بحياة الأمم.. واختيار الأردن ضيف شرف إضافة قوية

قال الكاتب الصحفي أحمد الجمال، إنه عاصر نشأة معرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ 54 عاما، حيث كان يأتيه بشكل فردي وفي جماعات، وكانت هناك سلاسل للمعرفة، مثل: اقرأ، وخذوا المعارف من دار المعارف، وسلسلة الألف كتاب، وغيرها من السلاسل التي كانت متاحة لعامة الناس بأسعار زهيدة، ويوفرها المعرض بتخفيضات أكثر.

ندوات معرض الكتاب تفتح الباب لحوار الفكر

أضاف الجمال، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلاميتين منة الشرقاوي وبسنت الحسيني، أنّ الندوات التي كانت تتم في معرض الكتاب تفتح الباب، كي تكون العلاقة بالكتاب «ديالوج» وليست «مونولج»، أي أن الكتاب عندما يتحول إلى موضوع لندوة ومحاضرة وحوار، تكون هناك إضافة وإبداع وفكر.

وأكد أن المعرض يلعب دورا مهما في التثقيف، وينتظره المصريون كل سنة، خاصة أنهن يحبون المواسم والمهرجانات، مثل مولد سيدنا الحسين، والسيد البدوي، وسيدي إبراهيم الدسوقي، والسيدة زينب، ثم مولد معرض الكتاب، مشددًا على أنّ المولد لا يعني الفوضى أو الدروشة، لكن المولد محصلة جمعية كبيرة جدا للوجدان المصري.

فكرة معرض الكتاب مرتبطة بحياة الأمم

أوضح الكاتب الصحفي، أن فكرة المعرض متصلة بدور المكتبة والكتاب في حياة الأمم، متابعا: «معلوم أنّ الكتب المقدسة، خاصة الإنجيل والقرآن، بدأت بالإشارة للكلمة والقراءة، ففي البدء كانت كلمة اقرأ، وكلمة اقرأ فعل أمر وجوبي، لا يقل وجوبا عن إقامة الصلاة وصوم رمضان والصوم والحج».

مشاركة الأردن كضيف شرف «إضافة قوية»

علّق الجمال، على مشاركة الأردن كضيف شرف، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا: «الأردن شأنه شأن بقية البلاد العربية في التواصل مع مصر، والاعتراف بدور مصر الثقافي والعلمي، وشهدت الجامعات والمعاهد المصرية طلابا أردنيين منذ افتتاح الجامعة المصرية»، مشيرا إلى أن أهل الأردن يتسمون بأنهم ملتقى حضارات، أي في حوض يضم جزءًا من سوريا الكبرى، التي تضم فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، كما أنّ للأردن باع في الثقافة.

وأشار إلى أن الأردن يمر فيه نهر الأردن، الذي تعمّد فيه السيد المسيح، وهو نهر مقدس، وبحيرة طبريا، وعليه فإن لأهل الأردن وشعبه خلفية تاريخية ثقافية حضارية، تؤهل الأردن كي يكون فاعلا في الحياة الثقافية الحضارية، كما أن الأردن به فلكلور وفروسية وشعر نبطي وعربي ولهجات عشائرية، بالتالي فإن المعادلة الثقافية تكتمل هناك، ومن ثم فإن مشاركة الأردن في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كضيف شرف إضافة قوية للغاية، تعطيه حقه كرقم صحيح في الثقافة العربية الأصيلة، وتفتح الآفاق للقوى الناعمة والذكية العربية تتواصل أطرافها.