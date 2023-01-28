مسرح عرائس في معرض الكتاب 2023.. ينمي ثقة الأطفال بأنفسهم

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كثيفًا من الزوار، منذ لحظة انطلاقه يوم الخميس، ومن أبرز الزوار هم الأطفال، الذين قدموا لهم عروضًا مسرحية، أهمها: عرض فني مسرح عرائس أبلة عظيمة كتاب «شخصيات مصرية» للكاتب عبده الزراع ضمن سلسلة «رؤية للنشء» التابعة لوزارة الأوقاف.

صالة الطفل «كامل كيلاني»، استقبلت مجموعة من الفعاليات والأنشطة خُصص لها صالة كاملة، لأهمية ما يُقدمه المعرض والهيئة من مواد تساعد في تنمية مواهب الأطفال، وبناء عقولهم، وتحفيزهم وجدانيًا ونفسيًا، ومن أبرزها العروض المسرحية، وذلك بالتعاون مع قطاعات ومراكز تُعنى بالطفل والطفولة، ومن أهم الفعاليات، عرض فني مسرح عرائس أبلة عظيمة للأطفال.

تنمية مهارات الطفل من خلال معرض العرائس

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة إيناس علي، أخصائي نفسي وتعديل السلوك، أن العرض المسرحي يساعد في تنمية الطفل وجدانيًا ونفسيًا، كما أنه يساعد في تطوير اللغة ومهارات الاستماع لدى الطفل، وذلك من خلال التفاعل اللفظي بين الطفل والدمية.

وتابعت الأخصائي النفسي وتعديل السلوك، أن مسرح العرائس للأطفال، يساعدهم أيضا في التغلب على خجلهم من المحادثات مع الآخرين، فضلا عن أنه يطور مهارات الاستماع لدى الطفل، خاصة أن الدمية تروي حكاية بأسلوب يجذب الانتباه، كما أنه ينمي ثقة الأطفال بأنفسهم وتطويرها.

أكثر من 50 دولة تشارك في معرض الكتاب

وجدير بالذكر، أن عدد الناشرين في معرض الكتاب هذا العام أكثر من 1000 ناشر قادمين من أكثر من 50 دولة حول العالم، فضلا عن الناشرين المحليين الذين لديهم العديد من المؤلفات والكتب والموسوعات العلمية والتثقيفية، واستقبل المعرض أكثر من 130 ألف زائر خلال اليوم الأول.