«تعليم الغربية»: إعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية فور انتهاء أعمال التصحيح

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023، بدأت اليوم السبت.

مراعاة الدقة والانضباط في العمل

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، إن هناك جهودا مبذولة من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل وتجنب الأخطاء لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

تصحيح الشهادة الإعدادية

وأوضح أنه تفقد أعمال التصحيح والتقدير لامتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية، وأيضا حجرات التصحيح للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة في المكان المخصص لذلك.

رصد الدرجات ورقيا وإلكترونيا

وأشار «حسن» أن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة الخاصة بمواد امتحانات الشهادة الإعدادية، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والإلكتروني والمراجعات النهائية واستخراج النتائج، تمهيداً لتجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2022-2023، للاعتماد من الدكتور محافظ الغربية، وإعلانها في المدراس.