نيويورك تتأهب لظاهرة «غياب الثلوج».. لم تشهدها الولاية منذ 50 عامًا

أفاد ياسر نور الدين، مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، أن الولاية تتأهب للتعامل مع ظواهر غياب الثلوج وانخفاض منسوب المياه هذا العام، والتي تشهدها الولاية الأمريكية للمرة الأولى منذ زمن بعيد، وسائل الإعلام الأمريكية، أبرزت حالة التأهب التي تعيشها الولاية بسبب الطقس.

إغلاق جميع الأرصفة المستقبلة للسفن على نهر كولورادو

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الظواهر المناخية أدت إلى انخفاض في منسوب بحيرة «ميد» إلى 28% من سعتها الأصلية، الأمر الذي لم تشهد مثله نيويورك منذ 50 عامًا تقريبًا، وتم إغلاق جميع الأرصفة المستقبلة للسفن على نهر كولورادو؛ باستثناء رصيفين فقط، مُرجعًا هذه الحالة إلى عدم تساقط الثلوج على النحو المعتاد.

لم تشهد مناطق مانهاتن وكوينز وبروكلين وغيرها تساقطًا للثلوج

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه، باستثناء العاصفة الثلجية التي شهدتها مدينة بافلو، لم تشهد مناطق مانهاتن وكوينز وبروكلين وغيرها تساقطًا للثلوج، والتي كانت تغطي هذه الأجزاء في الفترة من نوفمبر حتى مارس.