حبس الطالب المتهم بالاعتداء على زميله أمام مدرسة في الجيزة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بإصابة طالب أمام المدرسة بواسطة «كتر» بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال سلاح الجريمة للطب الشرعي للمعاينة، وطلبت سرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لمباحث العمرانية من ربة منزل بقيام «أ ، أ» 14 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية بالتعدي بالضرب على نجلها «م، أ» 14 سنة طالب بذات المدرسة بسلاح أبيض «كتر» وأحدث إصابته بجرحين غائرين باليد اليسرى نتيجة مشاجرة بينهم.

بالفحص تبين حدوث مشادة بينهما على أولوية الدخول للمدرسة وتم ضبط الطالب المشكو في حقه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وعلق المحامي أيمن محفوظ على جريمة الإصابة العمد، قائلا إنّ كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين.

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.