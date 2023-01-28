تفاصيل ضبط زوجين بسبب المخدرات في الزاوية الحمراء.. متهمان بغسل 24 مليون جنيه

جمعهما الحب والزواج قبل 9 سنوات ثم الشراكة في تجارة المخدرات، وقبل 24 ساعة أعلنت وزارة الداخلية القبض عليهما بتهمة غسل 25 مليون جنيه من عائد نشاط تجارة «الحشيش والهيروين»، وعثر معهما على مبالغ مالية في شقة الزوجية بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وتمّ تحزيز 3 هواتف محمولة وجهاز لاب توب وأّحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي نسبت إليهما تهمة غسل الأموال وقررت حبسهما لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

الهروب من تجارة المخدرات بغسل الأموال

النيابة العامة أرسلت أمس، هواتف المحمولة وجهاز لاب توب مضبوط مع الزوجين المتهمين بـ غسل الأموال إلى الجهات الفنية المختصة لفحصهما وبيان ما عليهما من معلومات تخص نشاطهما الإجرامي، وبمواجهة المتهمين بتحريات مباحث الأموال العامة التي أكّدت ضلوع المتهمين في نشاط تجارة المخدرات وتروّيج كميات كبيرة على كبار العملاء وجمع تلك المبالغ الطائلة من هذا النشاط الآثم وغسلها في شراء عقارات وسيارات.

زواج وشراكة مخدرات

أفادت تحقيقات النيابة العامة بأنَّ الزوجين «علي وسلمى» في الزاوية الحمراء تزوجا قبل 9 سنوات بعد أن جمعهما الحب وخلال الزواج اتفقا على تجارة المخدرات طمعًا في الثراء السريع وتمكّن الزوجان من جمع ثروة كبيرة في وقت قصير بسبب الاتجار في كميات كبيرة بالحشيش، وعندما شعرا بأن القلق أسرعا في شراء عقارات وسيارت.

عقوبة غسل الأموال

وعن عقوبة غسل الأموال، قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله، إن المادة 14 من قانون العقوبات نصت على أنَّه «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة 2 ‏من هذا القانون».

وتابع: «تشمل المصادرة ما يأتي: ‏الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية».‏