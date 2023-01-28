ضبط شخصين بحوزتهما «حشيش» قبل بيعه في عين شمس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – كمية من مسحوق البودر المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 سلاح أبيض – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي – ميزان حساس – دراجة نارية).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة لسهولة الاتصال بعملائهما.