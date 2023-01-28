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ضبط أكثر من 60 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:32 ص | السبت 28 يناير 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 60440 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(12648) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(461) مخالفة السير بدون تراخيص.

(2) دراجة نارية مخالفة.

(23) مخالفة موقف عشوائي.

(57) مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار