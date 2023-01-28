ضبط تاجر مخدرات بتهمة تصنيع «حشيش» بـ1.1 مليون جنيه داخل منزله في القليوبية

أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، ممارسة أحد الأشخاص، مقيم في بنها بالقليوبية، نشاطاً إجرامياً تخصص في تصنيع مخدر الحشيش والإتجار به متخذاً من محل سكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وعثر بداخله على (15 كيلوجرام لخام الحشيش المخدر معد للكبس – كيلو جرام لمخدر الحشيش مصنع ومعد للبيع – أدوات وأجزاء التصنيع - بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي – هاتف محمول)، بمواجهته أقر بممارسته نشاطاً إجرامياً في إعداد وتصنيع والإتجار بالمواد المخدرة والسلاح لحماية نشاطه والمبلغ المالي من حصيلة تجارته.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و120 ألف جنيه.