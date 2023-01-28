معلومات عن سلاح صياد الليل الروسي: العدو المرعب للدبابات الأوكرانية «فيديو»

وسط إمدادات الغرب لأوكرانيا بالمعدات العسكرية والدبابات الألمانية والأمريكية والفرنسية، وهذه الخطة التي تعتمد عليها كييف، قررت روسيا استخدام سلاح مٌدمر لهذه الدبابات وهو «صياد الدبابات الليلي».

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/aggfYqoOIOI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

وترصد «الوطن» أهم مواصفات «صياد الدبابات الليلي»:-

1- تستطيع الطائرة أن تحمل في الدفعة الواحدة 4 صواريخ من طراز كروز.

2- تمتلك «صياد الدبابات الليلي» نظام رادار أعلى المروحية، حيث يمكن للقائد أن يرى رؤية 360 درجة وعلي نطاق 20 كم.

3- معداتها الرؤية والملاحة الجوية تقدر أن ترى الأهداف الحرارية بوضوح في الليل، وتفوقت علي مزايا «الصياد الليلي» في المعايير والخطورة.

4- أعلنت روسيا عن الطائرة الهليكوبتر «مي-28» صائد الدبابات الليلي، لأول مرة في مارس 2022 الماضي، في بداية الأزمة الأوكرانية وشاركت وزارة الدفاع الروسية في ذلك الوقت مشاهد لقيامها بقصف مواقع لقوات نظام كييف.

5- ومن ضمن أسلحة الطائرة صاروخ من طراز «9 إم 123» التي تتمتع بقدرات هائلة، فهي أسرع من الصوت ويكون على مدى 10 كيلومترات ويتم توجيهه بالليزر، ويستطيع ضرب الهدف في الليل مثل النهار.