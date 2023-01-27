«بوتين» يوقع اتفاقية تسمح للأجانب حاملي التأشيرة البيلاروسية بدخول روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، التصديق على اتفاقية حكومية مع بيلاروسيا بشأن الاعتراف المتبادل بالتأشيرات ووقع الرئيس الروسي على الوثيقة التي نُشرت على الموقع الرسمي للكرملين، بحسب «روسيا اليوم».

بنود الاتفاقية تحدد شروط الزيارات

وتمنح اتفاقية موقعة في 19 يونيو 2020 في مينسك، الأجانب ومن لا يحمل الجنسية حق الدخول والخروج والعبور عبر أراضي روسيا وبيلاروسيا على أساس تأشيرة من قبل الدولتين وعلى أساس وثائق إثبات الشخصية المعتمدة.

ونظمت بنود الاتفاقية شروط الزيارات وعمل المؤسسات بين الدولتين بالإضافة إلى تبادل المعلومات، والاتفاقية تظل سارية حتى يقوم أي طرف بإخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته إيقاف العمل بها.

الغرب فشل في التفريق بين روسيا وبيلاروسيا

ومن ناحية أخرى، ذكرت شبكة «تي إف أي جلوبال» الهندية، أن الغرب حاول التفريق بين روسيا وبيلاروسيا لكنه فشل فشلاً ذريعًا، لافتة إلى أن موسكو ومينسك ضحيتان للاعتداءات والفظائع الغربية، واتفقا على الكفاح من أجل القضاء على هيمنة بايدن وماكرون وشولتز على الساحة الجيوسياسية، وفي سبتمبر من العام الماضي.