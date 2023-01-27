9 معلومات عن دبابة الفهد الروسي.. هل ستستطيع مواجهة حلفاء أوكرانيا؟

بدأ الجيش الروسي استخدام دبابات الفهد الروسي «تي-90 إس إم»، التي تمتلك قدرات تسليح وحماية هائلة وعالية جداً تمكنها من التواجد بقوة في المعارك البرية والتصدي لكل الدبابات التي يرسلها حلفاء أوكرانيا.

ويزداد التساؤل حول كيف ستستطيع روسيا أن تتصدى لكل الدبابات الأوروبية، التي أعلنت عنها ألمانيا أنها ستزود كييف بالدبابات «ليوبارد 2»، وإعلان بولندا اليوم أيضا أنها تزويد أوكرانيا بالدبابات «بي تي 91 - تواردي»، وموافقة الولايات المتحدة على إرسال دبابات من طراز «أبرامز»، وتعتزم فرنسا أيضا إرسال الدبابات من طراز «لوكلير».

أهم 9 مميزات لدبابة الفهد الروسي

1- مزودة بنظام حماية دينامية وقادرة على خرق التيار الناتج عن الذخائر الجوفاء، كما أنها تمتلك منظومة حماية ديناميكية من القذائف ونظام تدريع قوي إضافة إلى منظومة إلكترونية لإدارة النيران.

2- تمتاز بأنها أصغر الدبابات في العالم ارتفاعاً ويُعد ذلك الأمر مهما جداً، فإن ارتفاعها لا يتجاوز 2.22 متر وهو أقل بنصف متر من دبابة «ليوبارد 2» الألمانية.

3- ميزة أخرى تتمتع بها الدبابات الروسية، وهي خفة وزنها الذي يقل عن وزن «ليوبارد» بـ20 طنا، ما يقلل من قدرتها على الحركة والمناورة السريعة.

4- ومن ناحية تسلحيها فإنه يتم استخدام مدفع رئيسي عيار 125 مم، بالإضافة إلى مدافع رشاشة بأعيرة مختلفة، فليس بمقدوره إصابة المدرعات البرية فحسب بل والأهداف الجوية البطيئة الحركة، كما تزوّد بـ40 ذخيرة من أنواع مختلفة، فضلا عن صواريخ «ريفليكس - إم».

5- لديها القدرة على التصدي لأقوى القذائف المضادة للدروع، بالإضافة إلى منظومة «أرينا إم» التي تكتشف القذائف المضادة بصورة أتوماتيكية وتدمرها.

6- مزودة بمحرك ديزل يولد قوة 1130 حصاناً ويستخدم مختلف أنواع الوقود مما يسمح لها أن تسير إلى مسافة 500 كلم دون أن تزود بالوقود.

7- يحتوي طاقم الدبابة على 3 أفراد وبداخله آلية التعمير بـ22 طلقة، بجانب 18 طلقة هي ذخائر احتياطية تتوزع في آخر برج الدبابة، ويرمي مدفع الدبابة بذخائر جوفاء وخارقة للدروع إلى مسافة 4000 متر، كما أنه يمكن أن يطلق الصواريخ إلى مسافة 5000 متر، أما الذخائر الشديدة الانفجار وقذائف الشظايا فيمكن أن ترميها إلى مسافة 10000 متر.

8- بينما لا تستطيع كل الدبابات الأجنبية منافسة «تي-90 إم إس»، حيث إن دبابة «ليوبارد-2» لا تستطيع الاقتراب من دبابة الفهد الروسي، ولا تقدر أن ترمي مسافة تزيد عن 3000 متر.

9- مما يبدو أن دبابة «ليو بارد-2» ستصبح هدفا بسيطا بالنسبة لدبابة «تي-90 إم إس» وستعجز عن إصابتها بسبب مسافة الرمي.