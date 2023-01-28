روسيا تعزز نظام الدفاع الجوي بأحدث أنظمة «بانتسير- إس أم» قريبا

ستعزز روسيا نظام الدفاع الجوي، الذي تم إنشاؤه في أوكرانيا، قريبا بأحدث أنظمة «بانتسير- إس أم»، وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء «ريا نوفوستي»، إن هذه الأنظمة ستكون قادرة لقصف الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها المقاتلات الأوكرانية بما في ذلك قذائف من طراز «هيمارس» الأمريكية.

رفض برازيلي لطلب ألماني تسليمها ذخائر لـ«دبابات ليوبارد»: حرصا على الحياد

ورفض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، طلب ألماني تسليمها ذخائر لـ«دبابات ليوبارد» تفاديا لاستفزاز روسيا وحرصا على الحياد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام برازيلية.

وتمتلك البرازيل، 261 دبابة «ليوبارد -1»، وتنتج قذائف من عيار 105 ملم محليا.

وجاء الرفض البرازيلي، لطلب «برلين»، قبل أسبوع خلال اجتماع الرئيس لولا دا سيلفا مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.

الرئيس الفرنسي: جميع الدول مسؤولة عن النظام العالمي

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن جميع الدول مسؤولة عن النظام العالمي ويجب عليها المساهمة في الحفاظ عليها، معلنا مواصلته الحوار مع روسيا.

وفي ألمانيا، طالب رئيس وزراء «سكسونيا» مايكل كريتشمر، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بتوضيح تصريحها حول أن الغرب يخوض حربا ضد روسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «سفيتشي تسايتونج» المحلية.