انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا بالمنوفية.. 900 فرقة طبية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بدءا من غدٍ الأحد 29 يناير ولمدة أسبوعين، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان لضمان الوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والنجوع بمحافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية.

وشدد محافظ المنوفية على كافة الجهات المعنية والمختصة، بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق الطبية والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية لتحقيق المستهدف منها.

900 فرقة طبية تشارك في المبادرة

وأوضح الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من تجهيز900 فرقة طبية متحركة للمشاركة في تنفيذ الحملة، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى منازلهم من كافة الفئات العمرية فوق 12 عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والطلاب، لتلقي كافة الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية لضمان الحد من انتشار الفيروس بين جميع فئات المجتمع حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

محافظ المنوفية يناشد المواطنين بالتجاوب مع الحملة

وناشد محافظ المنوفية أهالي وأبناء المحافظة بضرورة التجاوب مع فرق التطعيم وسرعة التوجه للمراكز الطبية وفرق تلقي اللقاح المنتشرة بأرجاء المحافظة للحصول على التطعيم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، موجهاً بتكثيف الحملات التوعوية عبر المنصات الإعلامية والبوابات الإلكترونية للوحدات المحلية لتعريفهم بأعمال الحملة وحثهم على تلقي اللقاح لضمان الوصول لأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة.