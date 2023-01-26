مصرع أربعيني أسفل عجلات قطار بلبيس في الشرقية

لقي شاب أربعيني مصرعه أسفل عجلات القطار، على مزلقان القطار بقرية الجوسق التابعة لبلبيس بالشرقية، وتبين من التحريات الأولية وفاته إثر عبوره مزلقان السكة الحديد وقتئذ، فيما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى الأقرب للواقعة.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي يفيد وقوع حادث دهس مواطن أسفل عجلات القطار على مزلقان القطار بقرية الجوسق التابعة لمركز بلبيس، فيما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.

الدفع بسيارة إسعاف

كانت هيئة الإسعاف دفعت بسيارة إلى موقع الحادث لنقل الجثمان إلى المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، فيما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى لحين قرار النيابة وتصريحها بالدفن ومن ثم تسليم الجثمان لذويه.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالصالحية

وكانت الصالحية الجديدة شهدت حادث تصادم سيارة أجرة قبل يومين إذ اصطدمت برصيف أمام مزلقان أبو شلبي ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص إصابات بالغة وتم نقلهم لمستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.