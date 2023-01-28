علامات يجب التأكد منها قبل شراء السبيكة والعملات الذهبية.. «شوف الدمغة»

قدمت مؤسسة «جولد غيرا»، العاملة في مجال أبحاث الذهب وأسعاره وتداوله، أنه قبل شراء سبيكة الذهب والعملات الذهبية يجب التأكد من عدة عوامل.

وأضافت في تقرير لها، أنه قبل شراء أي شكل من أشكال الذهب يجب التأكد من نقاء وعيار الذهب من خلال الدمغة المسجلة عليه، حيث أن السبائك الذهبية عيار 24 تقدر بنقاء 999.9، والجنيه عيار 21 تكون بنقاء 875.

وأشارت إلى أنه يجب أيضا التأكد من وجود الدمغة الحكومية على السبائك أو العملات الذهبية والتي تاثبت أن هذه السبيكو تتوافق مع كل الشروط التجارية، ما لا يتواجد في السبائك البلدي لذلك يجرى دائما التحذير منها.

التأكد من دقة الوزن الحقيقي

وأوضحت أن هناك أهمية كبيرة للتأكد من دقة الوزن الحقيقي للسبيكة لجميع مشترياتك، ومطابقة الأوزان مع الأوزان الموجودة بالفاتورة العلامة التجارية.

ولفتت إلى أنه من أهم الأشياء عند شراء السبائك أو العملات أو المشغولات الذهبية يجب التأكد من مكان الشراء وأن يكون من شخص وتاجر موثوق به، والتأكد من تغليف السبائك والعملات الذهبية بغلاف آمن، تحافظ على وضوح الدمغة الحكومية ووضوح العيار والوزن على الغلاف وتوفر لك نسبة استرداد جزء من المصنعية عند قيامك ببيع الذهب لها.

تسلسل الملكية

وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات العالمية العاملة في تداول السبائك قامت في الوقت الحالي بوضع QR Code لتسلسل الملكية لضمان ملكيتك كمشتري لسبائك وعملات الذهب، وذلك لضمان الحقوق والتأكد من سلامة السبيكة.