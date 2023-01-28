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معرض الكتاب

عاجل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من مدينة حدائق العاصمة بعد قليل

كتب:

محمد مجدي
01:20 م | السبت 28 يناير 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولته الميدانية في مدينة حدائق العاصمة، اليوم، بتفقد مركز الشباب في المدينة، وشاهد منافسات عدد من الأطفال والشباب داخل المركز في كأس عادل عبد العزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الراحل.

وأجرى رئيس الوزراء، حوارا مع أهالي المنطقة، أكدوا خلاله سعادتهم بمستوى مركز الشباب، والخدمات المقدمة لهم.

وتفقد رئيس الوزراء، منذ قليل، مدرسة المهندس علاء عبد العزيز المتكاملة.

ومن المقرر أن يعقد «مدبولي»، مؤتمرا صحفيا، بعد قليل، من مدينة حدائق العاصمة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.