زراعة أكثر من 378 ألف فدان قمح في مراكز الشرقية

انتهت محافظة الشرقية من زراعة 378 ألفًا و611 فدانا من محصول القمح، من إجمالي المستهدف زراعته والبالغ نحو 443 ألف فدان، ويواصل المزارعون زراعة محصول القمح والمحاصيل الشتوية الأخرى.

تخطي المستهدف من محصول القمح

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محافظة الشرقية انتهت من زراعة 378611 فدان من محصول القمح، لافتا إلى استهداف زراعة 443000 فدان من محصول القمح، مؤكدا على أن المديرية تسعى جاهدة لتخطي المستهدف من محصول القمح أو الوصول للمستهدف.

وأضاف مدير عام الزراعة أن المديرية تتابع بشكل دائم المحاصيل الزراعية، وتدعم المزارعين وإقامة ندوات الإرشاد الزراعي لزيادة توعية الفلاحين والمزارعين بالزراعة الحديثة، لافتا إلى اتباع المزارعين نظام الزراعة الحديثة المصاطب والسطارة، وذلك لتوفير الكميات المستخدمة من التقاوي وكذلك توفير المياه في الري.

الزراعة الحديثة توفر المياه والتقاوي

فيما أكد مدير عام الزراعة أن زراعة القمح بالنظام العادي وهو العفير وكذلك الري بالغمر، يؤدي لاستخدام تقاوي ومياه كثيرة، لافتا إلى توفير التقاوي والمياه في الزراعة الحديثة «المصاطب والسطارة» بنسبة 25%، مؤكدا أن الزراعة الحديثة تتسق مع الحفاظ على البيئة والموارد في ظل تغيرات المناخ.

زراعة الفول البلدي والبصل وبنجر السكر

وأشار «نصير» إلى أن مديرية الزراعة تتابع مع المزارعين زراعة المحاصيل الشتوية المتنوعة في محافظة الشرقية، ويعد القمح أبرزها، ويليها بنجر السكر، فضلا عن باقي المحاصيل الشتوية الأخرى التي يقبل على زراعتها المزارعون، مثل البصل والشعير والفول البلدي.