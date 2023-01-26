أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارتي الزراعة والتموين ومعارض أهلا رمضان

شهدت أسعار اللحوم اليوم استقرارا في الأسواق المحلية وجميع المنافذ المختلفة التي توفر اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار اللحوم اليوم حتى يتمكنوا من شراء ما يرغبون به من احتياجات المنزل.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل يومي إلى تقديم ما يهتم به ويبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم لتسهيل الشراء عليهم، لذلك نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق وجميع المنافذ المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم بمحلات الجزارة

تباينت أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى، وسجل متوسط أسعارها الآتي:

- تراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 200 و210 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكيلو من الموزة البلدي بقري بين 210 - 220 جنيها للكيلو.

- ووصل سعر كيلو الضأن الطازج إلى قيمة تتراوح بين 180 و210 جنيهات للكيلو.

- كما تراوح سعر الكيلو من الكبدة الكندوز بين 180 و190 جنيها للكيلو.

- وبالنسبة لسعر كيلو البفتيك يتراوح بين 210 حتى 220 جنيها للكيلو.

- وبلغ سعر كيلو الكبدة الضأن قيمة تتراوح بين 180 حتى 190 جنيها للكيلو.

- وجاء سعر كيلو اللحم الجملي ليتراوح بين 160 حتى 180 جنيها.

- وبلغ سعر كيلو اللحم المفروم سعر يتراوح بين 180 و200 جنيه للكيلو.

- ووصل سعر السجق البلدي لقيمة تتراوح بين 180 - 190 جنيها.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

- بلغ سعر كيلو اللحم البلدي 155 جنيهًا للكيلو.

- ووصل سعر كيلو اللحم الضأن إلى 145 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

- وصل سعر كيلو اللحم البلدي الطازج إلى 140 جنيها للكيلو.

- وبلغ سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي 115 جنيها للكيلو.

- كما جاء سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي بسعر 135 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان

- وصل سعر كيلو اللحم البلدي اليوم إلى نحو 140 جنيها.

- فيما جاء سعر كيلو اللحم المفروم برازيلي اليوم نحو 115 جنيها.

- ووصل سعر كيلو اللحم المجمد قطع برازيلي نحو 135 جنيها.

- كما بلغ سعر اللحم الطازج سعر 135 جنيها.

- الكبدة البرازيلي اليوم نحو 104 جنيهات.