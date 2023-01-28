محافظ الشرقية: معرض اليوم الواحد بأبو حماد لتخفيف أعباء المواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة بجميع أجهزتها تولي اهتماما بتوفير احتياجات المواطنين ومحاربة الغلاء من خلال إقامة معارض «اليوم الواحد» وأهلا رمضان بمراكز ومدن المحافظة وذلك لتقديم السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار وتقليل الأعباء المعيشية عن المواطنين.

بيع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

أوضح المحافظ في بيان له، أن الهدف من إقامة مبادرة (معرض اليوم الواحد) التي نظمتها رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتعاون مع شباب الخريجين لبيع كافة السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة أمام المواطنين لتخفيف العبء والمعاناة على كاهلهم وتصدياً لارتفاع الأسعار وتماشياً مع خطة الدولة لتوفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

الاهتمام بالمواطن البسيط ودعمه

ومن جانبه أوضح اللواء أيمن علي فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد أنه تم أمس إقامة (معرض اليوم الواحد) لشباب الخريجين لطرح كافة السلع من (ملابس، أحذية، مفروشات، مواد غذائية، أدوات منزلية، مستحضرات تجميل) وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك مساهمة من الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي والمجتمع المدني لمبادرتهم النبيلة وطرح السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية مثمنين دور الدولة في الاهتمام بالمواطن البسيط ودعمه ومساندته لتوفير احتياجاته اليومية.