«الداخلية»: ضبط 1401 قضية تموينية متنوعة بينها «حجب سلع غذائية»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1401 قضية تموينية متنوعة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية ضبطت الحملات 27 قضية بيع أرز أبيض بسعر أعلى من المقرر بمضبوطات بلغت 10,607 طن أرز أبيض، 69 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 170 طن أرز شعير، وقضيتي حجب أعلاف حيوانية بمضبوطات بلغت 8 أطنان علف حيواني، و3 قضايا بيع أعلاف بأسعار مبالغ فيها بمضبوطات بلغت 6,500 طن أعلاف حيوانية.

10 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية

كما ضبطت الحملات 10 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت 341 طن أعلاف حيوانية، فضلا عن ضبط مالك منخل دقيق بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وفي حيازته كمية قدرها 12 طن دقيق بلدي مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه لإعادة نخله وطرحه للبيع كونه دقيق حر للإتجار به في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

التحفظ على 11 طن دقيق بلدي مدعم

كما تم ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة الشرقية لتصرفه في كمية قدرها 11 طن دقيق بلدي مدعم قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، إلى جانب ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بمحافظة المنوفية، وفي حيازته كمية قدرها 10 أطنان أسمدة زراعية بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 59 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 5778 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.