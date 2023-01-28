سعد الهلالي في ندوة بمعرض الكتاب: الدولة تهتم بالمرأة في كل المجالات

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات عديدة، أبرزها ندوة عن دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي، التي دارت بين الإعلامي أحمد سالم والدكتور سعد الدين الهلالي، لمناقشة حقوق المرأة حول عدة محاور، بالتركيز على مدى صحة الثقافة العامة السائدة في المجتمعات فيما يخص العمل والحرية، وأيضا الدور الذي لعبته قديما في بناء الدولة.

ندوة بعنوان «مَن هي المرأة؟»

وجَّه الإعلامي أحمد سالم في أثناء حواره بندوة دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي، سؤالا للدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر وعضو المجلس القومي للمرأة، عمن هي المرأة؟، ليجيب عليه الآخر بأن أمنية المجلس القومي للمرأة أن تفهم وتعي المجتمع من حولها، لذا هناك اهتمام كبير بالمرأة الإنسانة، وهو ما يطرح عدة تساؤلات أخرى فيما يتعلق بالحرية.

واستكمل حديثه بأن المرأة في دول أخرى تسير ليلا ونهارا دون أن يمس أحد كرامتها، فلا يجب رفع الشعارات الدينية وتجاهل تنفيذها، لذا أصبح من الضروري أن تشعر المرأة بإنسانيتها للحصول على كل حقوقها التي تستحقها، وليس بالاعتماد على مبدأ الذكورة والأنوثة، وهو ما تسعى إليه الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في جميع القطاعات.

المرأة شاركت في ثورة 1919

وأكد الهلالي أنه يجب تطبيق الثقافة العامة الخاصة بالرجال على جميع النساء أيضا، بأن تحصل كل امرأة على أمانها الاقتصادي، وليس معقولا أن تعمل كل النساء بل يجب أن تنظم بنسب واضحة، فقد شاركت المرأة في ثورة 1919 مثل هدى شعراوي، لترفع شعار يحيا الصليب مع الهلال ويحيا الهلال مع الصليب، والجدير بالذكر أنها لا تطلب مرتبا في كونها ربة منزل ولكن تسعى لمعاش ثابت بعد انفصالها عن زوجها أو وفاته.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 الجماهير من مختلف الجنسيات، لشراء الكتب في جميع المجالات، وحضور الفعاليات والندوات ومنها ندوة دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي.