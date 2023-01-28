إحالة أوراق شاب متهم بقتل والد خطيبته في الإسكندرية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق المتهم «ا. ا»، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل والد خطيبته المجني عليه «س. ف»، نظرا لرفضها استكمال الخطوبة والزواج منها.

صدر الحكم في جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود طه سالم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، وذلك في القضية المقيدة برقم 4724 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك.

تفاصيل الجريمة

تعود الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه به عدة طعنات بمنطقة نائية بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، أن المتهم مقاول تشطيبات، بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، نظرا لرفضه استكمال الزواج من ابنته، فأعد لذلك سلاحا أبيضا (سكين)، واستأجر سيارة وتوجه لمكان تواجد المجني عليه والذي تربطه به علاقة مصاهرة، وبعد أن أصر المجني عليه على رفض استكمال العلاقة بابنته، استدرجه المتهم لاستقلال السيارة رفقته واقتياده إلى مكان بعيد عن المارة، وقام بالتعدي عليه ضربا وذبحا بالسلاح الأبيض، قاصدا من ذلك قتله وتركه وفر هاربا.

المتهم اعترف بجريمته

وبعد تقنين الإجراءات وضبط المتهم، تم عرضه على النيابة العامة وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.