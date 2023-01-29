حوادث اليوم: ضبط متهم هارب من 84 سنة سجنا.. وآخر بحوزته مخدرات بـ105 آلاف

كشفت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية المختلفة ملابسات العديد من الجرائم والقضايا المختلفة بمحافظات الجمهورية المختلفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لذا تستعرض «الوطن» أهم وأبرز حوادث اليوم التي كشفتها وزارة الداخلية في الساعات الماضية.

تاجر مخدرات بحوزته «حشيش» بـ 105 ألف جنيه في المرج

في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر مخدرات، كان بحوزته 1.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش بالإضافة إلى مبالغ مالية، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بـ 105 آلاف جنيه، واعترف المتهم بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

القبض على متهم هارب من 84 سنة سجنا في عابدين

في منطقة عابدين بالقاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على متهم كان هارباً، حيث إنه كان محكوماً عليه في عدد 41 قضية، وذلك بإجمالي حبس عدد 84 سنة، كما نجحت أجهزة الأمن في القبض على متهم آخر محكوم عليه في عدد 6 قضايا غش، عليه مدد حبس وصلت إلى سنة مع غرامات مالية وصلت إلى 2 مليون و800 ألف جنيه.

شخص سرق حقيبة يد من سيدة في الشارع بالمقطم

في منطقة المقطم بالقاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على أحد الأشخاص سرق حقيبة يد من إحدى السيدات أثناء سيرها في أحد شوارع المقطم، وكان بداخل الحقيبة مبالغ مالية وهاتف محمول، واتضح من خلال التحريات أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، ومقيم في محافظة الجيزة، وبعد القبض عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.