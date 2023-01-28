حالة الطقس غدا الأحد في مصر.. العظمى بالقاهرة 23 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 29 يناير، ومن المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كل الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، على أن تشهد بعض المناطق يوم الثلاثاء أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وخليج العقبة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، على كل الأنحاء كالتالي:

- القاهرة 23 - 12.

- العاصمة الإدارية 23 - 12.

- أكتوبر 24 - 11.

- بنها 23 - 12.

- دمنهور 23 - 12.

- وادي النطرون 23 - 12.

- كفر الشيخ 22 - 12.

- المنصورة 22 - 12.

- الزقازيق 23 - 12.

- شبين الكوم 23 - 12.

- طنطا 24 - 13.

- دمياط 20 - 13.

- بورسعيد 21 - 14.

- الإسماعيلية 24 - 13.

- السويس 23 - 13.

- العريش 22 - 14.

- رفح 21 - 13.

- رأس سدر 23 - 12.

- نخل 21 - 07.

- كاترين 23 - 05.

- الطور 26 - 15.

- طابا 23 - 16.

- شرم الشيخ 26 - 17.

- الإسكندرية 21 - 12.

- العلمين الجديدة 21 - 12.

- مطروح 20 - 12.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 22 - 07.

- رأس غارب 26 - 14.

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 26 - 14.

- مرسى علم 27 - 15.

- شلاتين 27 - 18.

- حلايب 25 - 17.

- أبو رماد 27 - 16.

- رأس حدربة 25 - 17.

- الفيوم 25 - 11.

- بني سويف 25 - 10.

- المنيا 26 - 10.

- أسيوط 28 - 11.

- سوهاج 29 - 12.

- قنا 29 - 12.

- الأقصر 30 - 12.

- أسوان 30 - 15.

- الوادي الجديد 30 - 10.

- أبو سمبل 29 - 12.