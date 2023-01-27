الأرصاد تكشف موعد عودة سقوط الأمطار وحالة الطقس خلال الأيام القادمة

ذكر البيان الصادر قبل قليل، عن هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة حتى الخميس 2 فبراير، حيث تتعرض المحافظات إلى نشاط للرياح على مدار الأسبوع مع عودة سقوط الأمطار مرة أخرى، بداية من الإثنين 30 يناير.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وموعد عودة الأمطار

وعن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود شبورة مائية الأحد 29 يناير، وتكون كثيفة على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري واستمرار نشاط للرياح.

موعد عودة سقوط الأمطار في المحافظات

وتشير توقعات حالة الطقس إلى سقوط أمطار يوم الإثنين المقبل، بنسبة 30 إلى 40% على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون الرياح نشطة على محافظات السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الثلاثاء 31 يناير، تكون هناك فرص لسقوط الأمطار نسبة 40% على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء نشاطا للرياح.

سقوط أمطار

أما الأربعاء 1 فبراير، فتتعرض محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري إلى سقوط أمطار على فترات متفاوتة مع نشاط للرياح أيضا، وتنعدم فرص سقوط الأمطار الخميس 2 فبراير، حيث تتعرض القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية إلى نشاط للرياح.