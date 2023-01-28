توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح على تلك المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع أن يسود غدا طقس بارد في الصباح الباكر على كل الأنحاء، دافء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب يبناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على كافة الأنحاء، ويكون هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 40% على بعض المناطق من السواحل الشمالية وخليج العقبة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أما عن حالة الطقس يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 29 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15.

درجات الحرارة الإثنين 30 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة الثلاثاء 31 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12.