رئيسة المفوضية الأوروبية: حزمة عقوبات جديدة على روسيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة لفنلندا اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في حزمة عقوبات على روسيا ردا على هجوم موسكو على أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

فون دير لاين: لن نهدأ حتى تغلب أوكرانيا بوتين

وقالت فون دير لاين، إن في مؤتمر صحفي، إنهم يعملون بأقصى سرعة لتوقيع حزمة عقوبات تاسعة على روسيا.

وأضافت: «أنني واثقة من أننا سنوافق قريباً على حد أقصى لسعر النفط الروسي مع مجموعة السبعة وشركاء رئيسيين آخرين».