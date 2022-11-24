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رئيسة المفوضية الأوروبية: حزمة عقوبات جديدة على روسيا

كتب:

أحمد عادل موسى
02:02 م | الخميس 24 نوفمبر 2022
رئيسة المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة لفنلندا اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في حزمة عقوبات على روسيا ردا على هجوم موسكو على أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

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وقالت فون دير لاين، إن في مؤتمر صحفي، إنهم يعملون بأقصى سرعة لتوقيع حزمة عقوبات تاسعة على روسيا.

وأضافت: «أنني واثقة من أننا سنوافق قريباً على حد أقصى لسعر النفط الروسي مع مجموعة السبعة وشركاء رئيسيين آخرين».

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بقلم أحمد عادل موسى