«خارجية النواب»: جولة الرئيس بآسيا تهدف إلى تعزيز القطاع الاقتصادي

قال النائب الدكتور عبد الله علي مبروك عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة اذربيجان، تأتي ضمن جولته في القارة الآسيوية، مؤكدا أن الزيارات جاءت في التوقيت الصحيح، التي تهدف إلى تطوير العلاقات وتعزيز الروابط بهدف تبادل الخبرات في شتى المجالات.

وأضاف مبروك، في بيان له، أن هذه جولة الرئيس تسهم بشكل كبير في ضخ المشروعات والاستثمارات وتعزيز القطاع الاقتصادي في الغذاء والزراعة والصناعة والصناعات المتطورة والطاقة والتكنولوجيا الحديثة، بما يخدم عوامل زيادة الدخل القومي.

زيارة الرئيس إلى آسيا تهدف إلى ضخ المشروعات

وأشار عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة أذربيجان ثم إلي أرمينيا كأول رئيس مصري يزور الدولتين، تؤكد الحرص على تكوين صداقات جديدة وتحقيق المصالح المشتركة مع هذه الدول.

برلماني: الأزمات العالمية خلقت حالة من التنافس والاستقطاب

وأوضح النائب عبدالله مبروك، أن الأزمات العالمية خلقت حالة من التنافس والاستقطاب، والرغبة في تكوين تحالفات إقليمية لمواجهة الضغوط الاقتصادية بسبب الحرب الدائرة بين القوى الكبرى.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من بلاد قارة آسيا، منها الهند وأرمينيا وأذربيجان، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بهذه البلاد، وتبادل الآراء واكتساب صداقات جديدة، فضلا عن تحقيق مصالح مشتركة مع تلك الدول.