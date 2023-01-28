انتشال جثة شاب إثر غرقه في نهر النيل بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم السبت، جثة شاب إثر غرقه في نهر النيل في ظروف غامضة، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى المنيا تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

غرق شاب في نهر النيل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد غرق شاب يدعى «ممدوح-ع»، يبلغ من العمر 17 عاما، مقيم بالشارع الجديد بوسط مدينة المنيا، وتم انتشال الجثة من نهر النيل بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، في ظروف غامضة.

إجراء تحريات حول الحادث

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة سبب الوفاة تحديدا.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري في المنيا قبل أسبوعين جثة الشاب محمد مصطفي 22 عاما، إثر غرقه في البحر اليوسفي أمام قرية أم البشت التابعة للوحدة المحلية ببرطباط في مركز مغاغة، وصرحت النيابة العامة بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة.